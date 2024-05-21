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تصفيات دورة فرنسا المفتوحة - عزيز دوقاز الى الدور نصف النهائي

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Publié le Mardi 21 Mai 2024 - 17:32 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تاهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 227 عالميا الى الدور نصف النهائي من تصفيات دورة فرنسا المفتوحة عقب فوزه على الفرنسي كيريان جاكي (234 عالميا) بشوطين مقابل واحد اليوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي.

وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 6-7 و7-5 و7-5

...

وسيتبارى دوقاز في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة الاسباني دانيال رينكون(226) والنمساوي جوريج روديونوف (138).


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