الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بكسرى العليا بولاية سليانة

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اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، عن تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بكسرى العليا من مدينة كسرى بولاية سليانة، نتيجة لعطب طرأعلى المضخة الغاطسة بالبئر العميقة "القرية2".





وينتظر، وفق ذات المصدر، استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب، تدريجيا بداية من الساعة الرابعة صباحا من يوم الخميس 23 ماي 2024 بعد استكمال اصلاح العطب واعادة تشغيل البئر.