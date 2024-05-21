بن عروس: انطلاق أعمال التنظيف الآلي واليدوي للشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بداية الشهر المقبل

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تنطلق أعمال التنظيف اليدوي والآلي المتعلقة بالشواطئ العمومية الممتدة على طول الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة، بداية من الشهر المقبل، وذلك وفق ما أفاد به المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببن عروس صلاح الشتيوي صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ومن المنتظر ان تشرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببن عروس خلال الأيام القليلة القادمة، في أعمال التهيئة التي تسبق عملية التنظيف والغربلة السنوية للشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة، التي تتزامن مع حلول موسم الاصطياف من كل سنة وتتواصل إلى حدود شهر سبتمبر المقبل.

وحددت المصالح الفنية للوكالة، وفق نفس المصدر، أماكن التدخل على طول الشريط الساحلي الممتد من شاطئ رادس وصولا إلى شاطئ سليمان والمنطقة السياحية ببرج السدرية بطول 11 كلم، حيث تشمل العملية إجراء 14 تدخلا على أكثر من 100 هكتار، وفق نفس المصدر.

وكانت وزيرة البيئة أعطت يوم 7 ماي المنقضي إشارة الانطلاق الرسمية لبرنامج التنظيف الالي للشواطئ للسنة الحالية .



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ويشمل برنامج التدخل المتعلق بتنظيف الشواطئ، القيام بأعمال الحرث والغربلة على طول الشريط الساحلي وتنقية الفسحة الشاطئية من الفواضل المتراكمة على طول الشريط الساحلي سواء بسبب السلوكيات الفردية او بسبب الفضلات التي يخرجها البحر طبيعيا.