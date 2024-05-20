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رابطة افريقيا لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يستهل مشاركته بمواجهة بيترو لواندا الانغولي السبت القادم

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 17:18 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يستهل الاتحاد المنستيري مشاركته في المرحلة النهائية من الرابطة الافريقية لكرة السلة (بال) بمواجهة بيترو لواندا الانغولي السبت القادم بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وكان ممثل كرة السلة التونسية، الذي سبق له الفوز باللقب سنة 2022، اعلن عن تعزيز صفوفه بالامريكي افري هولمز (30 سنة) بمناسبة النسخة الرابعة هذه المسابقة القارية.

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وتقام نسخة 2024 من الرابطة الافريقية من 24 ماي الجاري الى 1 جوان المقبل بمشاركة ثمانية فرق هي الاهلي المصري (حامل اللقب) والفتح الرباطي المغربي وريفرز هوبرز النيجيري والديوانة السنيغالي وبيترو لواندا الانغولي والاتحاد المنستيري والاهلي الليبي ونمور كاب تاون الجنوب افريقي.

وكان الزمالك المصري فاز بالنسخة الاولى من هذه البطولة سنة 2021 قبل ان يتوج الاتحاد المنستيري بالنسخة الثانية سنة 2022 فيما ظفر الاهلي المصري بلقب الدورة الثالثة سنة 2023.


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