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وضعت عملية القرعة الخاصة بالجدول التمهيدي لدورة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، التونسي بطولة رولان غاروس للتنس - عزيز دوقاز يستهل مشاركته من الجدول التمهيدي بملاقاة الفرنسي كيريان جاكي المصنف 227 عالميا في مواجهة الفرنسي كيريان جاكي المصنف 234 عالميا.



ومن المقر ر ان تقام المباراة غدا الثلاثاء بداية من الساعة العاشرة صباحا.





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وكان عزيز دوقاز شارك خلال الاسبوع الماضي في دورة تونس المفتوحة وخرج من الدور ثمن النهائي بعد هزيمته أمام الفرنسي فالنتين روير المصنف 200 عالميا بنتيجة 2-1 وذلك بعدما تغلب في الدور السادس عشر على الفرنسي ماكسيم جانفييه المصنف 221 عالميا بنتيجة 2-صفر.