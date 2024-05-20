انس جابر تحافظ على مركزها التاسع في التصنيف العالمي

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حافظت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على مركزها التاسع في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين.

وكانت جابر قد خرجت من الدور الثاني لبطولة روما للماسترز ذات 1000 نقطة بخسارتها امام الامريكية صوفيا كينين المصنفة 58 عالميا بنتيجة 1-2 (5-7 و6-4 و4-6) في المباراة التي اقيمت الاسبوع المنقضي

ومن جهتها، حافظت البولونية ايغا شفيونتيك على مرتبة الصدارة ب 11695 نقطة فيما حلت البيلاروسية ارينا سابالينكا في المرتبة الثانية ب 8138.





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وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشر الاوليات :



1. إيغا شفيونتيك (بولونيا) 11695 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 8138 نقطة

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 7638نقطة

4. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5673 نقطة

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4550 نقطة

6. ماركيتا فوندروشوفا (تشيكيا) 4035 نقطة

7. ماريا ساكّاري (اليونان) 3980 نقطة

8. كينوين زينغ (الصين) 3945 نقطة

9. أُنس جابر (تونس) 3748 نقطة

10. يلينا اوستابينكا (لاتفيا)