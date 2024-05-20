بطولة الرابطة 2 : برنامج الجولة الثالثة و العشرين

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 25 والاحد 26 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر :



السبت 25 ماي 2024

المجموعة الثانية



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ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - امل جربة

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة - نسر جلمة

ملعب قابس

الملعب القابسي - هلال الشابة

ملعب تطاوين

امل الرقبة - مكارم المهدية

ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين - مستقبل قابس

اولمبيك سيدي بوزيد / معفى



الاحد 26 ماي 2024

المجموعة الاولى

ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - هلال مساكن

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - شبيبة العمران

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - مستقبل وادي الليل

ملعب جندوبة الاصطناعي المرداسي

جندوبة الرياضية - شبيبة القيروان

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - النادي القربي

النجم الرادسي / معفى