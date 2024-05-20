بطولة الرابطة 2 : برنامج الجولة الثالثة و العشرين

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 25 والاحد 26 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر :
السبت 25 ماي 2024
المجموعة الثانية
السبت 25 ماي 2024
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - امل جربة
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة - نسر جلمة
ملعب قابس
الملعب القابسي - هلال الشابة
ملعب تطاوين
امل الرقبة - مكارم المهدية
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين - مستقبل قابس
اولمبيك سيدي بوزيد / معفى
الاحد 26 ماي 2024
المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - هلال مساكن
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - شبيبة العمران
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - مستقبل وادي الليل
ملعب جندوبة الاصطناعي المرداسي
جندوبة الرياضية - شبيبة القيروان
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - النادي القربي
النجم الرادسي / معفى
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