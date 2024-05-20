الترجي الرياضي يشد الرحال الى القاهرة يوم الاربعاء القادم في رحلة خاصة

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يشد وفد الترجي الرياضي الرحال الى العاصمة المصرية القاهرة يوم الاربعاء القادم في رحلة خاصة لخوض لقاء اياب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم امام الاهلي المصري يوم السبت 25 ماي الجاري بداية من الساعة السادسة مساء (س18).



وكانت مباراة الذهاب التي دارت يوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس قد انتهت بالتعادل صفر-صفر.





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وافاد وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي "وات" ان الجهاز الفني للفريق بقيادة ميغل كاردوزو منح اللاعبين يوم راحة امس الاحد على ان تعود المجموعة للتمارين بداية من اليوم الاثنين حيث سيجرى فريق "الاصفر والاحمر" 3 حصص تدريبية في تونس الى حين موعد التحول الى العاصمة المصرية الاربعاء القادم".

ومن جهة اخرى اوضح ذات المصدر ان" الظهير الايسر محمد امين بن حميدة سيخضع اليوم الاثنين الى مجموعة من الكشوفات التي سيتبين على اثرها مدى جاهزيته لمرافقة بعثة النادي الى القاهرة ".

يذكر ان بن حميدة كان تعرض الى اصابة في لقاء رادس يوم السبت المنقضي اضطرته الى مغادرة الميدان.