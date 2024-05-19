مجلس المنافسة يسلط خطايا ب 20 مليون دينار على مجمع شركات ينشط في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازيّة

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أصدر مجلس المنافسة، مؤخرا، قرارا ابتدائي الدرجة، يقضي بإدانة عدد من الشّركات المنضوية ضمن مجمع شركات ينشط في مجال إنتاج وتوزيع المشروبات الغازيّة بتسليط خطية مالية قدرها 20 مليون دينار.



وعلّل مجلس المنافسة هذا القرار بسبب ارتكاب المُجمَع المذكور ممارسة مخلّة بالمنافسة متمثلة في الإفراط في استغلال وضعية الهيمنة بالسّوق على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

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وعلّل مجلس المنافسة هذا القرار بسبب ارتكاب المُجمَع المذكور ممارسة مخلّة بالمنافسة متمثلة في الإفراط في استغلال وضعية الهيمنة بالسّوق على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

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وأفاد مجلس المنافسة في بلاغ له على صفحته على "فايسبوك"، أنّ الأبحاث في قضية الحال كانت انطلقت بناء على قرار من المجلس بالتعهد التلقائي إثر رصد شبهة في وجود ممارسات مخلة بالمنافسة في السوق المذكورة.



ويشار الى انه بإمكان مجمع الشركات استئناف القرار القضائي من الدرجة الأولى لدى المحكمة الإدارية وفق القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.