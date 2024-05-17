مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين

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اكد السويسري مارسيل كولر مدرب الاهلي المصري ان مباراة ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم المقررة غدا السبت على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة ليلا ستكون مثيرة باعتبار الامكانيات التي يتمتع بها الترجي الرياضي الذي تطور من وجهة نظره كثيرا مقارنة بنسخة العام الماضي.



وقال خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بقاعة الندوات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس "سنعمل كل ما في وسعنا من اجل تحقيق نتيجة مرضية في انتظار الشوط الحاسم للقب القاري الذي سيدور في القاهرة".

واوضح مارسيل كولر ان الفريقين قدما مشوارا متميزا في هذه النسخة واستحق كلاهما بلوغ الدور النهائي الذي سيكون وفق قوله مختلفا على جميع المستويات عن مواجهة العام الماضي في رادس ايضا لحساب ذهاب نصف نهائي المسابقة التي اقيمت دون حضور جمهور وعرفت فوز الاهلي بثلاثية نظيفة وذلك في ظل التطور الذي شهده اداء الترجي الرياضي خلال الاشهر الاخيرة.



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واوضح ان الاهلي والترجي متقاربان على المستوى الفني في هذه الفترة وتبقى المباريات النهائية لا تعترف باسبقية الارقام والاحصائيات وتاريخ المواجهات المباشرة اذ لكل مقابلة حقيقتها والنهائي لا يحتمل تكهنات مسبقة".

واضاف مارسيل كولر "سنسعى الى تقديم مردود مرضي في مباراة الغد في رادس وسنحاول المحافظة على عذارة شباكنا والسعي الى احداث الفارق كلما سمحت لنا الفرصة مع التحسب لخطورة الترجي الذي لا تعكس نتائجه الاخيرة على المستوى المحلي مردوده المتميز في كاس رابطة الابطال".

ومن جهته، افاد حارس مرمى الاهلي المصري محمد الشناوي ان الاهلي متعود على بلوغ الادوار النهائية لكاس رابطة ابطال افريقيا وهو ما اكسب الفريق تقاليد التتويج معربا عن الاعتقاد ان الترجي يعد من اقوى اندية القارة كما ان المنافسات مع اندية شمال افريقيا عامة ما تتميز بالحماس والتشويق والندية.

واضاف ان "مباراة نهائي رابطة الابطال تختلف عن كل المقابلات الاخرى سواء محليا او قاريا ونحن متحفزون لتقديم اداء مرضي لاسيما في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع سواء غدا في ملعب راس او خلال لقاء الاياب في القاهرة".

وختم محمد الشناوي بالقول ان "كلمة المفتاح في مباراة الغد ستكون احترام الخصم والتعامل معه بمنتهى الجدية في انتظار حسم الامور خلال لقاء العودة".