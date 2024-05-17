ميغيل كاردوزو: "مباراة الاهلي ستحسمها بعض التفاصيل و عازمون على مواصلة رفع التحدي لكسب رهان رفع اللقب"

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اكد ميغيل كاردوزو مدرب الترجي الرياضي التونسي ان مباراة ذهاب الدور النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم امام الاهلي المصري المقررة غدا السبت بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة ليلا ستحسمها بعض التفاصيل باعتبار قيمة الرهان وتقارب المستوى مشيرا الى ان فريقه سيبذل قصارى جهده من اجل مواصلة رفع التحدي والمضي قدما في كسب رهان رفع اللقب القاري.



وقال ميغيل كاردوزو خلال ندوة صحفية عقدها ظهر يوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس "لقد حقق الترجي مشوارا متميزا في مسابقة رابطة ابطال افريقيا ببلوغ الدور النهائي وهو استحقاق يعود الفضل فيه للاعبين الذين يتعين عليهم استكمال هذه الخطوة الاخيرة بنفس الاصرار من اجل التتويج باللقب".

واضاف "دوري كمدرب هو تهيئة جميع الظروف الذهنية والتكتيكية والبدنية حتى يقدم اللاعبون افضل ما لديهم من امكانيات في مباراة الغد التي لن تكون حتما سهلة على جميع المستويات".



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واشار الفني البرتغالي الى ان التحضيرات لهذا اللقاء دارت في احسن الظروف حيث تم التركيز على كل الجوانب الفنية والبسيكولوجية فضلا عن القيام بدراسة معمقة للمنافس مبينا ان التحضير لمثل هذه المباريات يعد أكثر سهولة في ظل حالة التحفز والحماس التي يعيش على وقعها كافة اللاعبين دون استثناء من اجل تقديم مقابلة استثنائية. وتابع "سنسعى الى فرض لوننا وطريقة لعبنا والنسج على مقابلتي الدورين الماضيين اسيك ميموزا وصن داونز لكسب هذا الفصل الاول من الحوار".

ومن جهة اخرى، قال ميغيل كاردوز "على المستوى الشخصي، ساسعى الى تحقيق اهدافي وطموحاتي في تجربتي التدريبية مع الترجي هنا في تونس. اشعر بالراحة والجميع يبادلني الاحترام. تحدوني ارادة قوية لمواصلة هذه التجربة الرائعة واحراز اللقب القاري".

واضاف "ان النهائي هو لحظة هامة لجمهور الترجي وهو مطالب بمساندة الفريق طوال فترات المباراة ومنح اللاعبين طاقة ايجابية. لقد لمست لدى اللاعبين رغبة كبيرة لتحقيق نتيجة ايجابية في لقاء الغد بغاية وضع يد على اللقب قبل حسم الامور في لقاء الاياب".

واوضح لاعب الترجي الرياضي زكرياء العايب، من ناحيته، ان مباراة الاهلي المصري ستكون محفوفة بالمصاعب باعتبار ان الفريقين يتمتعان بامكانيات فنية محترمة وبتقاليد راسخة في المسابقات القارية مؤكدا ان اللاعبين لن يدخروا اي جهد للخروج بنتيجة طيبة تعزز فرص التتويج قبل موقعة الاياب بعد اسبوع في القاهرة".

وقال زكرياء العايب "لقد قمنا بطي صفحة العثرات التي عرفناها في المباريات الاخيرة ودخلنا في حالة من التركيز التام. التحضيرات للنهائي دارت في كنف الجدية ويبقى نهائي رابطة الابطال دائما مختلفا عن جميع المباريات الاخرى شكلا ومضمونا " مضيفا "الاهلي المصري فريق كبير لكنه يشكو من نقاط ضعف سنسعى الى استغلالها وقد جمعنا حديث مطول كلاعبين حول اهمية المباراة وحتمية تحقيق نتيجة ايجابية امام جماهيرنا. نحن عازمون على الظفر بهذا اللقب القاري واضافة نجمة خامسة الى قميصنا بعد كسب رهان الترشح الى مونديال الاندية المقرر سنة 2025 بالولايات المتحدة الامريكية".