وزارتا السياحة والتشغيل تنظمان اياما جهوية للتشغيل في ظل تاكد وجود 2700 فرصة عمل متاحة

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كشفت وزارتا السياحة والصناعات التقليدية والتكوين المهني والتشغيل عن وجود 2700 فرصة عمل مؤكدة بعدد من الولايات في وقت تستعدان فيه لتنظيم الأيام الجهوية للتشغيل في قطاع السياحة ايام 23 و 24 و 27 ماي الجاري وتوقعات بتوفير اكثر من 10 آلاف وظيفة.





وأشارت الوزارتان في بلاغ مشترك، ان فرص العمل المؤكدة تتوفر بولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية ومدنين في عدد من الاختصاصات مثل عون الاستقبال ووظائف ادارية وطبخ وبستنة ومرطبات والمطعم والصيانة وخدمات طوابق والحراسة والتنظيف واختصاصات اخرى.



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واضاف المصدر ذاته، انه في اطار تلبية حاجيات السياحة من اليد العاملة المختصة، تنظم الوكالة الوطنية للتشغيل تحت اشرافهما وبالشراكة مع الجامعات الجهوية للنزل ومنظمة "سويس كونتاكت"، الايام الجهوية للتشغيل بكل من نابل وسوسة والمنستير والمهدية ومدنين.



وتهدف التظاهرة الى تمكين الباحثين عن شغل من الاطلاع على عروض الشغل المتوفرة واجراء محادثات فردية مع أصحاب المؤسسات على عين المكان. علما وان أصحاب المؤسسات السياحية ابدوا استعدادهم ، وفق الاستبيان الذي تم انجازه ما بين 15 مارس و 15 افريل 2024، لتوفير قرابة 10 الاف و 800 وظيفية



وتجري اللقاءات يوم الخميس 23 ماي 2021 بكل من معهد التكوين في مهن السياحة بالحمامات ومدرسة التكوين في مهن السياحة بالمنستير ويوم الجمعة 24 ماي 2024 بدار الشباب سوسة ويوم الاثنين 27 ماي 2024 بمركز التكوين والتدريب المهني بجربة.



