استكمال الأشغال الخاصّة بتعلية سد بوهرتمة دعما لقدرته

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استكملت الأشغال الخاصّة بتعلية سدّ بوهرتمة بولاية جندوبة، التي تمّ تنفيذها بغاية تحسين جاهزية السد لاستقبال نحو 33 مليون متر مكعب إضافية من إيرادات مياه الأمطار.

وسيكون سد بوهرتمة، تبعا لذلك قادرا على تخزين كميّة جملية تفوق 145 مليون متر مكعب مقابل قدرة سابقة ب 112 مليون متر مكعب، يذكر أن السد أنشأ منذ سنة 1976. وبلغت كلفة المشروع ب91 مليون دينار.



واعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بالعاتي، الخميس، لدى إطلاعه على المشروع، أنّ تقوية قدرة سد بوهرتمة سيسهم في دعم المخزون المائي لتونس وأمنها المائي والغذائي في مواجهة التغيّرات المناخية. وأفاد بلعاتي في تصريح إعلامي أن السد سيكون جاهزا لاستقبال كميّات أمطار إضافية، التّي يمكن أن تهطل في أوقات قياسيّة.



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كما اعتبر أن كلفة دعم السد لا يمكن مقارنتها بكلفة إحداث محطات تحلية مياه البحر، خاصّة، وأنّ محطة تحلية مياه البحر بولاية صفاقس فاقت 1 مليار دينار.



كما أعلن المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى، فايز مسلم، أن الأشغال ستنطلق لإصلاح العطب بقناة جلب مياه سد بربرة قريبا بعد أن تمّ الاتفاق مع احدى الشركات لإصلاح الانسداد الحاصل في القناة الموصلة لمياه سد بربرة إلى سد بوهرتمة، بكلفة فاقت 41 مليون دينار.



والجدير بالذكر أن كميّة المياه المخزنة بسد بوهرتمة قدّرت إلى حدود، الخميس، بنحو 70 مليون متر مكعب.