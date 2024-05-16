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سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة

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Publié le Jeudi 16 Mai 2024 - 14:15 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قضت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، امس الأربعاء، بالسجن النافذ مدة 08 اشهر في حق 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد ان تم القبض عليهم خلال حملة امنية واسعة النطاق، تم تنفيذها مؤخرا بولاية سوسة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.

وأضاف الشريف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الخميس، ان نفس الدائرة الجناحية اخّرت النظر في شان 10 محتفظ بهم اخرين من بين مجموع 60 مهاجرا من افريقيا جنوب الصحراء، كانت النيابة العمومية أصدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن الى جلسة يوم الأربعاء القادم.

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وكانت النيابة العمومية، وجهت لمجموع المحتفظ بهم تهم "دخول البلاد التونسية من غير النقاط الحدودية والإقامة غير الشرعية بها والانضمام إلى جمع مركّب من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة وكان القصد منه ارتكاب جريمة "


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