العامرة : إصابات في صفوف مهاجرين بسبب أعمال عنف بينهم والوضع حاليا تحت السيطرة

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شهدت منطقة "الحمايزية " التابعة لمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، مساء اليوم الأربعاء، اشتاباكات وأعمال عنف بين مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء، متواجدين بالمنطقة، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عدد منهم استوجبت نقلهم إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وفق ما أفاد به مسؤول جهوي لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).



وأكد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، محمد النفطي قدودة، أن " الوضع حاليا تحت السيطرة ويتسم بالهدوء الحذر، في ظل التواجد الأمني على عين المكان وتوجيه تعزيزات أمنية للغرض".





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وأشار إلى وجود إيقافات في صفوف الأفارقة المهاجرين، إضافة إلى فتح بحث في الغرض لمعرفة أسباب الاشتباكات.



وقال إن هذه الصدامات بين الأفارقة من جنوب الصحراء ليست الأولى من نوعها.



ويقيم في المنطقة آلاف المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء في مخيمات توزعت على أماكن مختلفة.



هب



