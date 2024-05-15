دورة شهداء الحرس الوطني للعدو على الطريق يوم 19 ماي الجاري بسوسة تحت شعار " شهداؤنا في قلوبنا "

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تنظم الادارة العامة للحرس الوطني بالتعاون مع مختلف الهياكل الوطنية و الجهوية ذات العلاقة دورة شهداء الحرس الوطني للعدو على الطريق بسوسة يوم 19 ماي 2024 بساحة المدن المتوأمة بمدينة سوسة تحت شعار " شهداؤنا في قلوبنا " وذلك تخليدا لذكرى شهداء الحرس الوطني جراء الاعتداءات الارهابية .



وتشمل التظاهرة الرياضية سباقين 5 كم و15كم على طول الطريق السياحية في اتجاه ميناء القنطاوي ثم العودة.

وافاد المنظمون ان المشاركة ستكون مجانية ومفتوحة للجميع على أن يكون العمر 16 سنة على أقل تقدير.



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وخصصت اللجنة المنظمة لللفائزين والفائزات بالمراتب الثلاث الاولى في مختلف السباقات ميداليات حسب الأصناف العمرية ( 16 - 39 سنة) و(40 - 49 سنة ) و50 - 59سنة) وصنف 60 سنة فأكبر



