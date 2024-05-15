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دورة شهداء الحرس الوطني للعدو على الطريق يوم 19 ماي الجاري بسوسة تحت شعار " شهداؤنا في قلوبنا "

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Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 11:27 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تنظم الادارة العامة للحرس الوطني بالتعاون مع مختلف الهياكل الوطنية و الجهوية ذات العلاقة دورة شهداء الحرس الوطني للعدو على الطريق بسوسة يوم 19 ماي 2024 بساحة المدن المتوأمة بمدينة سوسة تحت شعار " شهداؤنا في قلوبنا " وذلك تخليدا لذكرى شهداء الحرس الوطني جراء الاعتداءات الارهابية .

وتشمل التظاهرة الرياضية سباقين 5 كم و15كم على طول الطريق السياحية في اتجاه ميناء القنطاوي ثم العودة.
وافاد المنظمون ان المشاركة ستكون مجانية ومفتوحة للجميع على أن يكون العمر 16 سنة على أقل تقدير.
...

وخصصت اللجنة المنظمة لللفائزين والفائزات بالمراتب الثلاث الاولى في مختلف السباقات ميداليات حسب الأصناف العمرية ( 16 - 39 سنة) و(40 - 49 سنة ) و50 - 59سنة) وصنف 60 سنة فأكبر



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