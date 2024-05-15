بنزرت: دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف تصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 7 اشخاص في قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة

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أصدرت دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف ببنزرت، بطاقات إيداع بالسجن في حق 7 اشخاص في قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي .





وبين المصدر ذاته لصحفي "وات" انه تم اليوم الاربعاء، عقب إستئناف النيابة العمومية لقرار السراح الصادر عن قاضي التحقيق في ابتدائية بنزرت، إصدار بطاقة الايداع في حق الاشخاص السبعة، عن دائرة الاتهام بمحكمة إستئناف بنزرت بتهمة السرقة والتخريب .



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يشار الى ان الواقعة تعود لشهر افريل الفارط، حين تعرضت اليات احد الافران الناشطة بمؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة في مناسبتين متتاليتين، الى السرقة والتخريب المتعمد، فتم على إثر شكوى من إدارة المؤسسة، الاذن لمصالح الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة بالبحث في اطوارها، واذنت على إثرها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بالاحتفاظ بـ23 شخصا ممن لهم علاقة بمواقع فنية بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، قبل ان يصدر قاضي التحقيق في شانهم بطاقة سراح، فتولت على إثر ذلك النيابة العمومية القيام، في الآجال، بالإستئناف.