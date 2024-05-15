مدنين... غدا استكمال الحصص التوعوية للحجيج تستكمل غدا وفي البرنامج تنظيم يومين جهويين في مصافحات اخيرة قبل توديع الحجيج

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تختتم يوم غد الادارة الجهوية للشؤون الدينية سلسلة الحصص التوعوية لفائدة حجيج ولاية مدنين التي انطلقت قبل شهر رمضان وشملت كل المعتمديات بهدف توضيح اركان هذه الفريضة واحكامها دينيا وشعائريا وما يتوجب على الحاج التحلي به خصال من اجل حج مقبول وفق ايمن بن عمر المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين.



ومع انتهاء هذه الحصص سينتظم يومان جهويان اعلاميان الاول يوم 20 ماي الجاري بجزيرة جربة ستجمع حجيج الجزيرة وحجيج معتمدية جرجيس وجزء من حجيج معتمدية بن قردان بهدف مزيد الاحاطة بالحجيج والتعارف بينهم ومع الفريق المرافق لهم على ان يحضر اللقاء ممثلين عن الصحة وعن شركة الاقامات والمرشدين والمراقبين.

اما اليوم الجهوي الثاني يوم 21 ماي فسيشمل حجيج معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وبني خداش وسيدي مخلوف وجزء من حجيج معتمدية بن قردان وستؤثث المندوبية الجهوية للثقافة بمدنين جزء من فقرات هذا اليوم من خلال تنشيط باجواء روحانية لاحدى الفرق الصوفية بالجهة.



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وحسب بن عمر فان حجيج ولاية مدنين يقدر بنحو 427 حاجا وحاجة سيتجهون نحو البقاع المقدسة لاداء هذه الفريضة الخامسة في رحلتين من مطار جربة جرجيس الدولي الاولى يوم 30 ماي في اتجاه المدينة المنورة ستقل حجيج معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبني خداش وجزء من حجيج بن قردان وحجيج ولاية تطاوين والثانية يوم 6 جوان في اتجاه مطار جدة على ان يؤافقهم عدد من المرشدين والمرافقين وطبيب في كل رحلة .

وينتظر ان يتم اعتماد نفس الخطة التنظيمية في رحلات توديع الحجيج من مطار جربة جرجيس الدولي من خلال تخصيص توقيت محدد لحجيج كل معتمدية يلتحقون به بالمطار لاتمام اجراءات السفر ما جنب الاكتظاظ واعطى سرعة افضل ونجاعة في مختلف الاجراءات لكل المتدخلين بالمطار وهو ما سيتم تناوله في جلسة تخصص للغرض يوم الجمعة بمطار جربة جرجيس الدولي.