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بطولة تونس المفتوحة للتنس: التونسي عزيز دوغاز الى ثمن النهائي

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Publié le Mardi 14 Mai 2024 - 19:51 قراءة: 0 د, 34 ث
      
ضمن لاعب التنس التونسي عزيز دوغاز مساء اليوم الثلاثاء تأهله للدور ثمن النهائي من بطولة تونس المفتوحة ذات (75 نقطة)، بفوزه على الفرنسي ماكسيم جانفييه المصنف 217 عالميا بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 7-6 و6-4.

وسيواجه دوغاز المصنف 227 عالميا في الدور المقبل اللاعب الفرنسي فالنتين روير المصنف (230) عالميا والذي بلغ ثمن النهائي بالفوز في الدور الأول على الهولندي يسبر دي يونج (135) 6-3 و5-7 و6-4.

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ومن جهة اخرى انهزم اللاعب التونسي الآخر عزيز الواقع (742) عالميا امام البريطاني أوليفر كروفورد (195) عالميا بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 3-6 و2-6.
و تقام النسخة الثامنة عشرة لبطولة تونس المفتوحة، البالغة قيمة جوائزها 82 ألف دولار، في الفترة من 13 إلى 18 ماي على الملاعب الترابية لنادي التنس بتونس.


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