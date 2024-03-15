محكمة التعقيب تؤجّل النظر في ملف تتبع الصحفية شذى الحاج مبارك (نقابة الصحفيين)

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قررت محكمة التعقيب بتونس اليوم الجمعة ، تأجيل النظر في الملف الذي يتم فيه تتبع الصحفية شذى الحاج مبارك وفق ما أعلنته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.



ونظرت محكمة التعقيب اليوم في الطعن المقدّم في القرار الصادر عن دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة والذي كان قد نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها.





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يذكر أن المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان، أفاد في تصريح سابق لوات) بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة، ختم الاثنين 19 جوان 2023، الأبحاث المتعلقة بالملف التحقيقي المعروف بقضية شركة "أنستالينغو" بعد استكمالها، وقرر حفظ التهم في حق 15 مشتبهًا به من بينهم الصحفية شذى بن مبارك ، وإحالة 36 متهمًا على دائرة الاتهام بحالة سراح أو إيقاف.



وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ جوان 2022، فتح بحث تحقيقي أولي ضد 28 شخصًا، للاشتباه في تورطهم في قضية شركة "أنستالينغو"، ليرتفع فيما بعد عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 51 متهمًا، من بينهم 12 متهمًا مودعين بالسجن.



كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح.



ليلى