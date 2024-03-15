الألعاب الافريقية: المنتخب التونسي للجيدو ينهي مشاركته في المركز الأول

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أنهى المنتخب التونسي للجيدو مشاركته في النسخة الثالثة عشرة من الألعاب الافريقية الجارية بالعاصمة الغانية أكرا في المركز الأول برصيد 15 ميدالية (5 ذهبية و4 فضية و 6 برونزية).



وتقدم المنتخب التونسي على كل من الجزائر الذي حل في المرتبة الثانية ب5 ميداليات (2 ذهبية و2 فضية وبرنزية) والسينغال الثالث ب4 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و1 برونزية).





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وكانت العناصر الوطنية حصدت في ختام منافسات الجيدو أمس الخميس 6 ميداليات جديدة، منها ذهبيتان احرزهما كل من قصي بن غرس في وزن أقل من 100 كلغ وعبد العزيز بن عمار في وزن أقل من 90 كلغ الى جانب فضيتي سارة المزوغي في وزن أكثر من 78 كلغ وأريج عقاب في وزن أقل من 78 كلغ، فيما عادت البرونزيتان الى وهيب هديوش في وزن أكثر من 100 كلغ وياسين القريشي في وزن أقل من 90 كلغ.



وبذلك، ارتفعت حصيلة المنتخب التونسي من الميداليات في الالعاب الافريقية باكرا الى 58 ميدالية (9 ذهبية و20 فضية و29 برونزية) في المركز الخامس في جدول الترتيب خلف مصر المتصدرة ب132 ميدالية (75 ذهبية و30 فضية و27 برونزية) ونيجيريا الثانية ب62 ميدالية (23 ذهبية و18 فضية و21 برونزية) والجزائر ب86 ميدالية (26 ذهبية و28 فضية و36 برونزية)



وفي ما يلي قائمة الرياضين التونسيين المتوجيين في اختصاص الجيدو، التي دارت منافساتها من 12 الى 14 مارس الجاري :

الميداليات الذهبية (5) :

قصي بن غرس (وزن دون 100 كلغ) وعلاء الدين بن شلبي (وزن دون 73 كلغ) وعبد العزيز بن عمار ( وزن دون 90 كلغ) ورحمة الطيبي (وزن دون 52 كلغ) وأميمة البديوي (وزن دون 48 كلغ).

الميداليات الفضية (4) :

فرج الذويبي (وزن دون 60 كلغ) وعزيز الحربي (وزن دون 66 كلغ) وسارة المزوغي (وزن فوق 78 كلغ) وأريج عقاب (وزن دون 78 كلغ)

الميداليات البرونزية (6): وهيب هدويش (وزن فوق 100 كلغ) وياسين القريشي (وزن دون 90 كلغ) وشيماء الصيداوي (وزن دون 57 كلغ) ومريم جمور (وزن دون 57 كلغ) وأنس الرمضاني (وزن دون 63 كلغ) ومرام جمور (وزن دون 70 كلغ).

