الالعاب الافريقية (رفع اثقال) : زينب الناوي تحرز 3 ميداليات بروزنزية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f367078f0d54.40623748_lfpqnhjekoimg.jpg width=100 align=left border=0>

احرزت الرفاعة التونسية زينب الناوي (87 كلغ) اليوم الخميس 3 ميداليات برونزية جديدة ضمن منافسات رفع الاثقال لدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالعاصمة الغانية اكرا.

وحققت الناوي 84 كلغ في الخطف و90 في النتر و174 في المجموع.



وبذلك، انهى المنتخب التونسي مشاركته في هذه المسابقة الافريقية في المرتبة الرابعة برصيد 24 ميداليات موزعة بين 3 ذهبية و11 فضية و10 برونزية. وحل المنتخب المصري في المركز الاول بمجموع 24 ميدالية منها 18 ذهبية وفضيتان و4 برونزية متقدما على نيجيريا (26 ميدالية منها 15 ذهبية و5 فضية و6 برونزية وموريتانيا ب6 ميداليات منها 4 ذهبيات وفضية وبرونزية.



...







وفي ما يلي توزيع ميداليات المنتخب :

الميداليات الذهبية

1- حمزة بن عمور - وزن 81 كلغ - الخطف.

2 - حمزة بن عمور - وزن 81 كلغ - النتر.

3- حمزة بن عمور - وزن 81 كلغ



الميداليات الفضية

1- سالم أيوب - وزن 67 كلغ - الخطف

2 - أمين بوحجبة - وزن 61 كلغ - الخطف

3- حمزة بن عمور - وزن 81 كلغ - الخطف

4- آية عوضي - وزن 55 كلغ - النتر

5- آية عوضي - وزن 55 كلغ

6 - شيماء الرحموني - وزن 64 كلغ - الخطف.

7- شيماء الرحموني - وزن 64 كلغ - النتر.

8 - شيماء الرحموني - وزن 64 كلغ

9 - جواهر جسمي - وزن 71 كلغ - الخطف.

10- جواهر جسمي - وزن 71 كلغ - النتر.

11- جواهر جسمي - وزن 71 كلغ



الميداليات البرونزية

1- أيوب سالم - وزن 67 كلغ - النتر

2- أيوب سالم - 67 كلغ -

3- أمين بوحجبة - وزن 61 كلغ - النتر

4- أ-مين بوحجبة - وزن 61 كلغ

5- سليم بشيني - وزن 89 كلغ - الخطف

6- تسنيم بن وادة - وزن 49 كلغ - النتر

7- آية العوضي - وزن 55 كلغ - الخطف

8- إسراء بجاوي - وزن 59 كلغ - الخطف

9- إسراء بجاوي - وزن 59 كلغ - النتر

10- إسراء بجاوي - وزن 59 كلغ

11- زينب الناوي - 3 ميداليات برنزية في وزن 87 كغ ( الخطف والنتر والمجموع )

1- حمزة بن عمور - وزن 81 كلغ - الخطف.2 - حمزة بن عمور - وزن 81 كلغ - النتر.3- حمزة بن عمور - وزن 81 كلغ1- سالم أيوب - وزن 67 كلغ - الخطف2 - أمين بوحجبة - وزن 61 كلغ - الخطف3- حمزة بن عمور - وزن 81 كلغ - الخطف4- آية عوضي - وزن 55 كلغ - النتر5- آية عوضي - وزن 55 كلغ6 - شيماء الرحموني - وزن 64 كلغ - الخطف.7- شيماء الرحموني - وزن 64 كلغ - النتر.8 - شيماء الرحموني - وزن 64 كلغ9 - جواهر جسمي - وزن 71 كلغ - الخطف.10- جواهر جسمي - وزن 71 كلغ - النتر.11- جواهر جسمي - وزن 71 كلغ1- أيوب سالم - وزن 67 كلغ - النتر2- أيوب سالم - 67 كلغ -3- أمين بوحجبة - وزن 61 كلغ - النتر4- أ-مين بوحجبة - وزن 61 كلغ5- سليم بشيني - وزن 89 كلغ - الخطف6- تسنيم بن وادة - وزن 49 كلغ - النتر7- آية العوضي - وزن 55 كلغ - الخطف8- إسراء بجاوي - وزن 59 كلغ - الخطف9- إسراء بجاوي - وزن 59 كلغ - النتر10- إسراء بجاوي - وزن 59 كلغ11- زينب الناوي - 3 ميداليات برنزية في وزن 87 كغ ( الخطف والنتر والمجموع )