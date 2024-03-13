حجز 97 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة من قبل أعوان المراقبة الإقتصادية بسيدي بوزيد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61463b9637dee1.17002877_qljopigehnkmf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بسيدي بوزيد، الاربعاء، من حجز 97 قنطارا من الفرينة المدعمة (9،7 طنا) و (194 كيس وزن 50 كغ)، لدى مخزن عشوائي بمعتمدية سيدي علي بن عون، وذلك من أجل إخفاء وإحتكار منتجات مدعمة والإتجار بها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض.

ويتنزل هذا الاجراء، في إطار تتفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإحتكار والمضاربة غير المشروعة، ومراقبة ومتابعة مسالك توزيع المواد الأساسية المدعمة، وبالتحديد مادة الفرينة المدعمة المخصصة حصريا لصنع الخبز المدعم، بالإشتراك مع أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني.

كما تم، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تأمين الكمية المذكورة لدى صاحب مخبزة مصنفة بالجهة، في إنتظار إستكمال إجراءات بيعها وتأمينها قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة.