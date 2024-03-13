Babnet

حجز 97 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة من قبل أعوان المراقبة الإقتصادية بسيدي بوزيد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61463b9637dee1.17002877_qljopigehnkmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 22:31 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بسيدي بوزيد، الاربعاء، من حجز 97 قنطارا من الفرينة المدعمة (9،7 طنا) و (194 كيس وزن 50 كغ)، لدى مخزن عشوائي بمعتمدية سيدي علي بن عون، وذلك من أجل إخفاء وإحتكار منتجات مدعمة والإتجار بها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض.
ويتنزل هذا الاجراء، في إطار تتفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإحتكار والمضاربة غير المشروعة، ومراقبة ومتابعة مسالك توزيع المواد الأساسية المدعمة، وبالتحديد مادة الفرينة المدعمة المخصصة حصريا لصنع الخبز المدعم، بالإشتراك مع أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني.
كما تم، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تأمين الكمية المذكورة لدى صاحب مخبزة مصنفة بالجهة، في إنتظار إستكمال إجراءات بيعها وتأمينها قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283914


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*