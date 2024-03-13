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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(المرحلة1-الجولة الختامية): النتائج والترتيب

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Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 21:01 قراءة: 0 د, 49 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الختامية للمرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي جرت اليوم الاربعاء:

قاعة حشاد اريانة
شبيبة المنازه - شبيبة القيروان 58 - 59
...

قاعة بن عمار
نجم حلق الوادي - الدالية الرياضية بقرمبالية 73 - 74
قاعة توفيق بوهيمة برادس
النجم الرادسي - الملعب النابلي 70 - 80
القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - النادي الافريقي 75 - 87
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضية 72 - 85

الترتيب ن ل

1-الاتحاد المنستيري 36 18
2-النادي الافريقي 34 18
3-النجم الساحلي 29 18
4--شبيبة القيروان 18 28
5-نجم حلق الوادي 27 18
--النجم الرادسي 27 18
7-شبيبة المنازه 24 18
--الملعب النابلي 24 18
9-الدالية الرياضية بقرمبالية 22 18
10-الزهراء الرياضية 18 18

يذكر ان اندية الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي والنجم الساحلي ونجم حلق الوادي وشبيبة القيروان والنجم الرادسي قد تاهلت الى مرحلة التتويج فيما ستخوض فرق الملعب النابلي والدالية الرياضية بقرمبالية والزهراء الرياضية وشبيبة المنازه مرحلة تفادي النزول.



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