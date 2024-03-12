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"لا نرى مانعا في برمجة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي ليلا شريطة موافقة الجهات الامنية" (مصدر من الرابطة)

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 14:29 قراءة: 0 د, 56 ث
      
افاد مصدر مسؤول من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ان "الرابطة لا ترى مانعا في برمجة مباراة الترجي الرياضي والنادي الافريقي ليلا في اطار الجولة الثالثة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفىة الاولى يوم السبت المقبل".
وافاد ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان الرابطة اعطت موافقتها لاقامة مباراة الدربي بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب حمادي العقربي برادس شريطة موافقة الجهات الامنية.
واكد ان "الرابطة في انتظار اتصال هاتفي من الجهات الامنية لبرمجة دربي العاصمة ليلا" مبينا ان نفس الاجراء ينسحب ايضا على الطلب الذي تقدم به النادي الصفاقسي حول برمجة مباراته امام الاتحاد المنستيري في اطار نفس الجولة بملعب الطيب المهيري بصفاقس ليلا".
يذكر ان الهيئة المديرة للترجي الرياضي كانت قد تقدمت بمطلب الى الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لبرمجة مباراة فريقها امام النادي الافريقي يوم السبت بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا عوضا عن الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
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وتجدر الاشارة ايضا الى انه تمت برمجة المباراتين الاخريين لحساب الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بين النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري على ملعب الطيب المهيري والملعب التونسي والنجم الساحلي في مركب الهادي النيفر بباردو على الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.


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