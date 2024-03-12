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بوعسكر يشارك ضمن البعثات الدولية في ملاحظة الانتخابات الرئاسية الروسية يوم 17 مارس الجاري

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 12:57 قراءة: 0 د, 27 ث
      
يؤدّي رئيس الهيئـة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر زيارة إلى موسكو بدعوة من رئيسة اللجنة الانتخابية المركزيـة الروسيـــة للمشاركـة ضمن البعثات الدولية في ملاحظة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 مارس 2024 بروسيا .

وتمّ التطرّق إلى هذه الزيارة خلال لقاء جمع بوعسكر بسفير الإتحاد الروسي بتونس ألكسندر زولوطوف ، وفق بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن الهيئة

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كما سيشارك رئيس الهيئة أيضا في ندوة دولية تنظمها اللجنة الانتخابية الروسية موضوعها السيادة الانتخابية والمعايير الدوليـة، إضافة إلى التوقيع على مذكرة تعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللجنة الانتخابية المركزية في المجال الانتخابي.


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