قراءات شعرية ومحاضرات علمية ضمن تظاهرة "مسامرات تراثية" من 18 إلى 29 مارس 2024 بالعاصمة وعديد الجهات

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احتفاءً بشهر رمضان تنظم وكالة إحياء التّراث والتنمية الثقافية تظاهرة "مسامرات تراثية" في دورتها الثانية التي تنطلق يوم 18 مارس الحالي لتتواصل إلى غاية يوم 29 من الشهر نفسه وتتوزع على سبعة فضاءات. وتراوح برمجة هذه المسامرات بين المحاضرات العلمية والقراءات الشعرية والحوارات.



وتندرج هذه التظاهرة في إطار الأنشطة التي برمجتها الوكالة بالتنسيق مع سلطة الإشراف والمعهد الوطني للتراث، لإدخال حركية ثقافية على المعالم والمواقع والمتاحف بمختلف مناطق الجمهورية، ومنها "ليلة المتاحف" التي تقام يوم 30 مارس.





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وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن تنظيم هذه المسامرات يهدف أساسا إلى "التّعريف بالتّراث الثّقافي المادي وغير المادي وبطقوس وعادات الشّهر الفضيل التي توارثناها جيلا بعد جيل وذلك في شكل محاضرات وحوارات ثقافيّة".



وتنطلق هذه المسامرات على الساعة التاسعة ليلا، وتتوزع عديد الفضاءات بمدينة تونس العتيقة وعديد الجهات، حيث تقام السهرات الرمضانية في متاحف بكل من سبيطلة والمهدية وأوتيك ودوز والمكنين وكسرى وفق البرنامج التالي :



// 18 مارس 2024 /مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس :

"البايات الحسينيون: رحلة البحث عن الخلود"، محاضرة تقدمها ثريا العامري.

محاضرة ثانية "خصوصية تربة الباي" تقديم وجيدة السكوحي.

// 20 مارس 2024/ المتحف الأثري بسبيطلة

محاضرة حول "ثقافة الرّعاة في جهة السّباسب العليا من خلال التّراث الشّفوي" تقديم حمد الغضباني.

محاضرة علمية تحت عنوان "غيلان الراعي في مسارب الهطّاية" تقديم الأستاذ عامر الحاجي.

// 22 مارس 2024/ المتحف الأثري بالمهدية:

محاضرة علميّة حول التّاريخ الفاطمي لمدينة المهدية تقديم الدّكتور رياض مرابط.

// 24 مارس 2024/ المتحف الأثري بأوتيك:

مسامرة رمضانية بالمتحف الأثري بأوتيك بالشراكة مع عدد من جمعيّات رعاية المسنّين والمتقاعدين بولاية بنزرت تتضمّن عددا من الأنشطة

// 26 مارس 2024/ متحف الصحراء بدوز:

محاضرة حول الإبليّات تحت عنوان "سفينة الصحراء بمتحف دوز" تقديم الدكتور محمد الجزيراوي.

// 28 مارس 2024/ المتحف الأثنوغرافي بمكنين:

حوار حول خصوصية الموروث الغذائي بالجهة تحت إشراف كل من محمد الجلاصي وسعاد المتهني.

// 29 مارس 2024/ المتحف الأثري بكسرى:

أمسية شعرية بالشراكة مع بيت الشعر وجمعيّة نبيلة الدّوليّة للمكفوفين