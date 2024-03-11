قابس: تنظيف الفسحة الشاطئية بكورنيش المدينة بازالة ما بقي من رمال البحر بعد حملة سابقة

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قام، فريق الكنس الذي يعمل لفائدة بلدية قابس، نهاية الاسبوع المنقضي، بتنظيف الفسحة الشاطئية، وازالة ما بقي بها من رمال البحر.

وكانت السلط المحلية، قد قامت قبل ذلك وبمشاركة الولاية وبلدية قابس ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والعديد من المؤسسات العمومية والخاصة، بحملة نظافة للكورنيش، استهدفت رفع الكميات الكبيرة من الرمال التي تكدست فيه ونقلها الى المواقع التي تشهد انجرافا بحريا.



وكانت ظاهرة زحف رمال البحر على الكورنيش، قد عادت من جديد وباتت تشكل حاجزا يحول دون تنزه المواطنين في هذا المحيط السياحي، والحال أنه يمثل متنفسهم ووجهتهم المفضلة للترويح عن النفس.



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وطالب المكلف بتسيير شؤون بلدية قابس محمد الشريف الطاهر في تصريح سابق لصحفي "وات" وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، بتركيز كاسرات جديدة للرياح بكورنيش مدينة قابس وبشنتش بقابس الجنوبية، لتثبيت الرمال والحيلولة دون زحفها باتجاه الكورنيش.