البرنامج العالمي للنسيج والملابس يطلق دعوة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من 2024 الى 2027

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أطلق البرنامج العالمي للنسيج والملابس دعوة لتقديم الترشحات لاختيار المؤسسات الصغرى والمتوسطة المختصة في قطاع النسيج والملابس في تونس، التي ستحظى بدعم فني خاص من البرنامج خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2027.





واعتبر البرنامج العالمي للنسيج والملابس أن هذه المشاركة تعدّ فرصة لتطوير المؤسسة في السوق الخارجية والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة. وحدّد يوم 24 مارس 2024 موعدا نهائيا لقبول طلبات المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية.



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ويشترط البرنامج العالمي للنسيج والملابس أن تستوفي المؤسسات المشاركة كل المعايير المطلوبة والمتمثلة في أن تشغّل هذه المؤسسة الصناعية المتمركزة في تونس أقل من 500 يد عاملة وأن تكون مصدّرة أو على استعداد للتصدير نحو الأسواق العالمية. كما يفرض التزام هذه المؤسسات باتباع مسار التنمية المستدامة.







ويعدّ البرنامج العالمي للنسيج والملابس حصيلة شراكة ناجحة بين الحكومة التونسية وكتابة الدولة للاقتصاد السويسرية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي بوصفها جهات مانحة أتاحت للمشروع التمويلات اللازمة من جهة، ومركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، باعتبارها الوكالة المنفذة للمشروع.





ويرنو هذا البرنامج العالمي إلى تعزيز تنافسية صادرات المؤسسات المختصة في قطاع النسيج والملابس وزيادة فرص العمل والترفيع في مداخيل العاملين في مختلف سلسلة قيمة هذا القطاع.