نابل: الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع برنامجا خصوصيا استعدادا لشهر رمضان

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انطلقت مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل، منذ شهر فيفري الفارط، في تنفيذ برنامج خصوصي لمراقبة السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان (2024 ميلادي/ 1445 هجري)، وفق ما ذكره المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل عمر السليمي.

وأفاد السليمي، اليوم الاحد، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم خلال الفترة التحضيرية إجراء 316 زيارة مراقبة، أسفرت عن غلق 08 محلات مفتوحة للعموم لعدم توفر الشروط الفنية والصحية الملائمة المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وكراسات الشروط المعمول بها (وهي 03 مخابز، 2 محلات اكلة خفيفة، ومحل فواكه جافة، و02 محلات لبيع اللحوم الحمراء).

وأضاف انه تم حجز 12 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة وغير المطابقة بمواقع الإنتاج واثناء النقل وبمحلات البيع بالتفصيل، وتتمثل المحجوزات في مصبرات هريسة ولحوم دواجن ومشتقاتها ولحوم حمراء واجبان، لافتا إلى أنه تم توجيه 16 تنبيها كتابيا الى المستغلين لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية

وبين ان عمليات المراقبة شملت محلات البيع بالجملة و منتجات الألبان (الأجبان التقليدية، الحليب ومشتقاته، المستحضرات الغذائية...) والمصبرات والمخللات والمخابز ومحلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها والعجين الغذائي والتوابل والبقول الجافة والمواد الأولية المستعملة في صناعة الخبر والحلويات ومخازن تبريد اللحوم والخضر والغلال والمساحات الكبرى



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وأبرز أن فرق المراقبة ستعمل بداية من اليوم الأول من شهر رمضان على توسيع التغطية الرقابية على مختلف مواقع الانتاج والخزن والبيع بالجملة وبالتفصيل ومراقبة المطاعم الجماعية (المطاعم الجامعية، مطاعم مراكز التكوين المهني، المطاعم) وعلى كامل فترات النشاط اليومي، بما في ذلك الحصص الليلية خلال النصف الثاني من شهر رمضان بالأساس، لتشمل محلات صنع المرطبات والحلويات والفضاءات التجارية والمقاهي

وأشار السليمي، الى أن 6 فرق مراقبة ستؤمن عمليات المراقبة خلال شهر رمضان بالتنسيق والتعاون مع مختلف وحدات الحرس البلدي ووحدات الشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة ومصالح الإنتاج الحيواني، فضلا عن تعزيز هذه الفرق بفرق مراقبة من الإدارة المركزية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتابع أن الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اعدت استنادا على محتوى وأهداف البرنامج الوطني الخصوصي لمراقبة السلامة والصحة وجودة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان، برنامجا خصوصيا لتكثيف المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم والمواد الغذائية في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، وذلك خلال الإنتاج والتحويل و التصنيع والخزن والنقل والبيع بالتفصيل والجملة، بالتنسيق والتعاون مع كافة الهياكل الرسمية للمراقبة (وحدات الحرس البلدي، وحدات الشرطة البلدية، الإدارة الجهوية للتجارة بنابل، مختلف الوحدات الأمنية....) وذلك طيلة شهر رمضان.

وبين أن البرنامج يهدف الى ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وجودتها خلال شهر رمضان، الذي يتميز بالاستهلاك الواسع للمنتجات الغذائية، وذلك من خلال تكثيف مراقبة المنتجات في كامل مراحل السلسلة الغذائية قبل وطيلة شهر رمضان، ومراقبة مدى توفر السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية بمختلف المنشآت والفضاءات من حيث الاستجابة لقواعد البناء والتهيئة وحفظ الصحة والتجهيزات والتقيد بالضوابط الفنية لضمان الجودة، طبقا لتشريع الجاري به العمل و راسات الشروط المرجعية المعمول بها واقتطاع عينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية عند الاقتضاء

وأشار إلى انه تم حجز وإتلاف المنتجات الفاسدة واتخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ومنها القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات

وتضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة كافة المواطنين الرقم الأخضر للهيئة (80106977) لتلقي التشكيات والاستفسارات