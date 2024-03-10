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بطولة سويسرا - التونسي محمد الحاج محمود هدااف مع فريقه لوغانو

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Publié le Dimanche 10 Mars 2024 - 09:39 قراءة: 0 د, 36 ث
      
ساهم متوسط الميدان التونسي محمد الحاج محمود في فوز فريقه لوغانو السويسري على مضيفه سانت غالين بنتيجة 3-2 في المباراة التي دارت امس السبت في اطار الجولة السابعة والعشرين لبطولة سويسرا لكرة القدم رافعا رصيده الى 4 اهداف هذا الموسم.

وكان اللاعب السابق للنجم الساحلي الحاج محمود، سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47 ليعود لوغانو في النتيجة 2-2 قبل ان يضيف يوران بيسليمي هدف الانتصار في الدقيقة 80.

...

وبهذا الفوز، ارتقى فريق لوغانو الى المركز الثالث في ترتيب البطولة السويسرية برصيد 43 نقطة فيما يحتل غاليين المركز الخامس ب40 نقطة.
وجدير بالاشارة الى ان الحاج محمود الذي مدد عقده مع لوغانو الى غاية 2026، تحصل الاسبوع الماضي على جائزة افضل لاعب لشهر فيفري التي تقدمها رابطة المحترفين السويسرية.


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