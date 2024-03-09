هيئة الانتخابات تنشر قائمة المترشحين المقبولين أوليا لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم

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نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت على صفحتها الرسمية، قائمة المترشحين المقبولين أوليا لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم، والتي تضمنت قبول ترشح 86 عضو مجلس جهوي، وذلك حسب نتائج ترشحات مجالس الأقاليم الخمسة التالية.



- مجلس الإقليم الأول: ترشح له 14 عضو مجلس جهوي 4 منهم عن الدائرة الانتخابية بنزرت و5 عن الدائرة الانتخابية باجة و5 عن الدائرة الانتخابية الكاف، في ما لم يتم تسجيل أي ترشح عن الدائرة الانتخابية جندوبة.





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- مجلس الإقليم الثاني: ترشح له 22 عضو مجلس جهوي، 12 منهم عن الدائرة الانتخابية تونس و1 عن الدائرة الانتخابية أريانة و4 عن الدائرة الانتخابية بن عروس و1 عن الدائرة الانتخابية زغوان و2 عن الدائرة الانتخابية منوبة و 2 عن الدائرة الانتخابية نابل.



- مجلس الإقليم الثالث: ترشح له 23 عضو مجلس جهوي، 3 منهم عن الدائرة الانتخابية سليانة و3 عن الدائرة الانتخابية سوسة و5 عن الدائرة الانتخابية القصرين و2 عن الدائرة الانتخابية القيروان و1 عن الدائرة الانتخابية المنستير و9 عن الدائرة الانتخابية المهدية.



- مجلس الإقليم الرابع: ترشح له 17 عضو مجلس جهوي، 7 منهم عن الدائرة الانتخابية سيدي بوزيد و6 عن الدائرة الانتخابية صفاقس و4 عن الدائرة الانتخابية قفصة في ما لم يتم تسجيل أي ترشح عن الدائرة الانتخابية توزر.



- مجلس الإقليم الخامس: ترشح له 10 عضو مجلس جهوي، 2 منهم عن الدائرة الانتخابية تطاوين و1 عن الدائرة الانتخابية قابس و3 عن الدائرة الانتخابية قبلي و4 عن الدائرة الانتخابية مدنين.



وينص الفصل 34 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم على أنه "ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلا واحدا بمجلس الإقليم.. ويختار الناخب في ورقة التصويت مترشحا واحدا دون شطب أو تغيير أو إضافة.. وإذا تقدم إلى هذه الانتخابات مترشح واحد فإنه يقع التصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها".



وبالاستناد الى هذا الفصل، يعتبر المترشحون عن كل من أريانة وزغوان عن الاقليم الثاني والمنستير عن الاقليم الثالث وقابس عن الاقليم الخامس فائزين بمقاعد في مجالس الأقاليم، في ما سيظل مقعد كل من جندوبة وتوزر شاغرين بسبب عدم تقدم أي مترشح عن هاتين الدائرتين، وهو ما يعني أن هذه الانتخابات ستفضي إلى انتخاب 22 عضو مجلس إقليم عوضا عن 24.



تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت، الأربعاء الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم يومي 7 و8 مارس الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.