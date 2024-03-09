قائمة لاعبي المنتخب التونسي لكرة اليد لدورة الملحق التاهيلي الاولمبي باريس 2024

اعلن باتريك كازال المدرب الفرنسي للمنتخب التونسي لكرة اليد عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في دورة الملحق التاهيلي لاولمبياد باريس 2024 التي ستحتضنها مدينة تاتابانيا المجرية من 14 الى 17 مارس الجاري.



وضمت القائمة الاسماء التالية : بلال العبدلي ومحمد عزيز العايدي وحازم باشا وانور بن عبد الله وقصي بن فرج ومحمد عزيز بن حمودة وعبد الحق بن صالح وفرج بن تقية ووائل الشطي ومروان شوريف ومحمد امين درمول ومهدي الحرباوي واسلام الجبالي ويوسف معرف واشرف المرغلي واسامة الرميكي وعصام رزيق وغسان التومي.





وفي المقابل سيتغيب عن هذه الدورة اسامة حسني ومصباح الصانعي ورامي الفقيه وياسين بن سالم لاسباب صحية.هذا وستجري العناصر الوطنية تربصا تحضيريا بالمجر بداية من يوم الغد الاحد الى غاية انطلاق الدورة.يذكر ان المنتخب التونسي سيستهل مشاركته في الملحق التاهيلي الاولمبي يوم 14 مارس القادم بملاقاة منتخب المجر المستضيف (س 21) على ان يتبارى في لقائه الثاني يوم 16 مارس (س 17) مع منتخب البرتغال في حين سيكون في مقابلته الثالثة والاخيرة في مواجهة امام منتخب النرويج يوم 17 من نفس الشهر (س 18 و30دق).ويتاهل صاحبا المركزين الأول والثاني الى الألعاب الاولمبية باريس 2024.