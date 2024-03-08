رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس

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مثّلت "روابط الأخوّة المتميّزة والعلاقات التاريخية التي تجمع بين تونس والأردن" محور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة صباح اليوم الجمعة بقصر باردو بسفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس عبد الله أبو رمان.



وأكّد رئيس البرلمان وفق بلاغ للمجلس الحرص المشترك على مزيد تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاكاديمية والثقافية.





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كما تطرّق الى دور البرلمان في تشخيص الحاضر واستشراف المستقبل مشيرا إلى عراقة الحياة البرلمانية في تونس، ومستعرضا تطوّرات الحياة السياسية ومختلف المراحل التي مرت بها، وصولا الى مرحلة تصحيح المسار التي انطلقت في 25 جويلية 2021 وأفضت الى دستور جديد ضبط بالخصوص دور الوظيفة التشريعية التي تقوم على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيتم تركيزه قريبا.





كما ابرز وفق البرلمان ما تميزت به مختلف المراحل من احترام للآجال وشفافية ومصداقية، مؤكّدا أن العمل سيتواصل على نفس المنهج ولاسيما خلال المحطة الهامة المنتظرة والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية القادمة، ضمانا للاستقرار السياسي الذي يؤثر إيجابيا على التنمية وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

كما أشار أيضا الى الحرص الدائم على تعزيز الممارسة الديمقراطية واحترام الحريات، مؤكّدا أهمية تحقيق التوازن بين إكراهات الدولة وطموحات المجتمع بما يحقق الأهداف المرجوّة.



وتطرق رئيس مجلس نواب الشعب الى الأهمية التي يكتسيها التعاون الثنائي على الصعيد البرلماني، مبرزا ضرورة العمل المشترك لدعمه وتطويره عبر تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات لاسيما على مستوى مجموعات الصداقة.

ودعا الى مزيد تنسيق المواقف بين البرلمانيين التونسيين والاردنيين في المحافل الإقليمية والدولية في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والتطورات الخطيرة للأوضاع في غزة.

وابرز في نفس الإطار موقف تونس الثابت عبر التاريخ من القضية الفلسطينية ومساندتها الدائمة لنضال الشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه المشروعة مؤكّدا ضرورة مضاعفة الجهود والعمل المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل التصدي لمخططات الكيان الصهيوني والدفاع على مصالح الامّة العربية وحضارتها.



من جهته أكّد السفير الأردني على عمق العلاقات الثنائية وما تميزت به من تطور متواصل على مختلف الأصعدة، تجسّم عبر التواصل المستمر واللقاءات المنتظمة والمكثفة بين المسؤولين من البلدين بما اعطى دفعا هاما للتعاون الثنائي ووفّر أرضية ملائمة لتعزيزه في مختلف المجالات.



وأشار في نفس الاطار الى أهمية المشاريع المشتركة، وبحث سبل التعاون وتبادل التجارب والخبرات لاسيما في قطاع الصناعات الصيدلانية والغذائية والكيمائية، التي تشهد تطوّرا متواصلا في الأردن .

كما بيّن الضيف أهمية العلاقات البرلمانية في تحقيق الأهداف المنتظرة للتعاون الثنائي مستعرضا تطوّر الحياة البرلمانية في الأردن، مشيرا الى الاستعداد لتنظيم الانتخابات البرلمانية أواخر السنة الحالية، مؤكّدا انها ستكون مواكبة لتطوير المنظومة السياسية في البلاد ولاسيما من حيث مشاركة الأحزاب ودعم اسهام المرأة والشباب في العمل البرلماني.



كما عبّر السفير عن مساندته لما يمكن أن يضطلع به البرلمانيون من دور في مجال الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، مشيرا في هذا الإطار الى المسؤولية التاريخية التي تحملتها المملكة الأردنية الهاشمية على مر الزمن في مساندة الشعب الفلسطيني من خلال مختلف الآليات في دفاعه عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأبرز الوعي العام العربي والدولي بمشروعية هذه القضية وعدالتها وضرورة توظيفه لخدمتها خاصة في ضوء العدوان على غزّة.