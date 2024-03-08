اجتياز الحدود خلسة :الاحتفاظ ب11 شخصا من افريقيا جنوب الصحراء وتفكيك شبكة

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أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، بأن وحدات منطقة الحرس الوطني بالتضامن (إقليم أريانة) ضبطت 11 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة بالبلاد التونسية على خلاف الصيغ القانونية .



كما تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني بجبنيانة وصفاقس بمشاركة وحدات تابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من الكشف عن شبكة مختصة في مساعدة المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء على اجتياز الحدود البرية خلسة ونقلهم وإيوائهم





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وأوضحت ادارة الحرس أنه تم إلقاء القبض على شخصين وحجز لديهما مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية ، مشيرة الى أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة











