انتخابات مجالس الأقاليم ستجري يوم 13 مارس الحالي، واليوم آخر أجل لتقديم الترشحات

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يجري انتخاب أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة يوم الأربعاء 13 مارس الحالي بين الساعة التاسعة والحادية عشر صباحا، وفق أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).



وأضاف المنصري أن الهيئات الفرعية الجهوية للهيئة ستشرف على تنظيم الانتخابات المتعلقة بعضوية مجالس الأقاليم.

وقال إن البت في الترشحات لعضوية مجالس الأقاليم، إضافة الى استيفاء النزاعات المفترضة بخصوصها، سينتهي قبيل تنظيم الانتخابات الخاصة بهذا الصنف من المجالس.



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وأوضح أن طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن تتضمن مطالب الترشحات لعضوية مجالس الأقاليم، المخصصة حصرا لأعضاء المجالس الجهوية التي تم تنصيبها، للبطاقة عدد 3، هو إجراء يهدف إلى تحيين السجل العدلي لكل مترشح لمجالس الأقاليم، خاصة أن الفترة الانتخابية المتعلقة بانتخاب المجالس المحلية والجهوية تجاوزت مدة ثلاثة أشهر منذ انطلاقها.



وتنتهي آجال تقديم الترشحات لعضوية مجالس الأقاليم الخمسة على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة 8 مارس، بعد أن كانت انطلقت أمس الخميس، وفق بلاغ كانت أصدرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وينص القسم الثالث من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم على أن "أعضاء كلّ مجلس جهوي ينتخبون من بينهم ممثّلا واحدا بمجلس الإقليم.

ويختار النّاخب في ورقة التّصويت مترشّحا واحدا دون شطب أو تغيير أو إضافة. وإذا تقدّم إلى هذه الانتخابات مترشّح واحد فإنّه يقع التّصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".