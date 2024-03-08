حفل الوسام البارالمبي - اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية تكرم الابطال البارلمبيين و مؤسسات الاعلام العمومي

احتفت اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية مساء أمس الخميس بأحد نزل الضاحية الشمالية العاصمة بالرياضيين المتالقين في عام 2023,وذلك باسنادهم الوسام البرالمبي بمناسبة حفل الوسام البارالمبي وذلك نظير نجاحهم في الاستحقاقات الرياضية وتحفيزا لهم للتميز في الرهانات المقبلة .



وحضر الحفل بالخصوص وزير النقل ربيع المجيدي وسفيرا المملكة العربية السعودية وفرنسا بتونس وعدد من مسؤولي اللجنة البارلمبية الدولية ومسؤولي مؤسسات الاعلام العمومي على غرار ناجح الميساوي الرئيس المدير العام لوكالة "وات" ورستم الشريف عن التلفزة الوطنية ونبيل المدب عن الاذاعة الوطنية ورئيس اللجنة البارلمبية التونسية محمد المزوغي ومنصف الشريف المدير العام للرياضة وعدد من الاعلاميين واعضاء الوفود المشاركة في ملتقي تونس لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة .

وشهد الحفل تكريم مؤسسات وكالة تونس افريقيا للانباء والتلفزة الوطنية والاذاعية الوطنية تقديرا لدورها في مساندة انشطة الرياضات البارالمبية.



واكد محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البرالمبية التونسية في تصريح لوكالة "وات" ان هذا الحفل هو بمثابة العرس البارالمبي الذي تم فيه دعوة كل مكونات العائلة الرياضية البارلمبية ، في ظرفية يستعد فيها الرياضيون لعدد من التظاهرات والمواعيد الهامة على غرار بطولة العالم بمدينة كوباي اليابانية ( ماي 2024) و الألعاب البارالمبية باريس 2024 .واضاف المزوغي ان " حفل الوسام البارالمبي ينتظم لاول مرة و قد اقترن باختتام الجائزة الكبرى لملتقي تونس لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الذي شهد نجاحا فنيا وتنظيميا وكان مناسبة لدفع السياحة الرياضية في بلادنا".وجدد منصف الشريف المدير العام الرياضة في تصريح ل"وات" دعم وزارة الشباب والرياضة للرياضة البرالمبية بكل مكوناتها،نظير النجاح الذي ما فتىء يحققه،عناصر المنتخب التونسي في شتى الاختصاصات البرالمبية،ودورهم الفاعل في رفع الراية الوطنية عاليا في المواعيد الدولية".واثنى الشريف على نجاح ملتقي تونس لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة والذي مثل محطة اعداديو هامة للرهانات القادمة.ومن جهته قال ناجح الميساوي الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الذي تسلم درع تكريم الوكالة من طرف اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية ان وكالة (وات) تعد شريكا اعلاميا لمختلف الانشطة الاولمبية والبرالمبية في تونس مضيفا ان " وكالة تونس افريقيا للانباء التي تعتبر قاطرة الاعلام العمومي تضطلع بدور جوهري في التعريف بنجاحات عناصر النخبة البارالمبية في مختلف المناسبات من خلال المواكبات والتغطيات الخاصة والتي ساهمت في رفع منسوب الثقة في الاعلام العمومي كاحد ابرز روافد نجاح الرياضة البرالمبية التونسية".واضاف الميساوي ان " وكالة تونس افريقيا للانباء ستواصل دعمها للانشطة الاولمبية والبارالمبية الوطنية لاسيما خلال موعد باريس 2024 ، من خلال ما ستوفره من مادة اعلامية في ظل مواكبتها الحينية لهذا الحدث الكوني وستحرص على مساندة الرياضيين التونسيين،و معايشة كل جوانب الالعاب متمنيا تالق العناصر الاولمبية والبرالمبية وصعودها على منصات التتويج ،وتوثيق لحظات عزف النشيد الوطني في باريس خلال الصائفة القادمة".وعبرت البطلة روعة التليلي عن سعادتها بتنظيم هذا الحفل قائلة " تغمرني مشاعر خاصة بمناسبة توزيع جوائز الوسام البارالمبي وان هذا التكريم يكتسي نكهة خاصة بما إنه يأتي من العائلة البرالمبية ذاتها وياتي بعد النجاح الباهر لملتقي تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة والذي مثل فرصة لاكتشاف عناصر جديدة يتعين على وزارة الشباب والرياضة منحها التشجيع والعناية لاسيما ونحن نستعد لرهانات عالمية وبرالمبية".واوضح ماهر الرحماني الذي تمكن من التأهل الى ألعاب باريس 2024 في إختصاص التجديف،ان " التكريم الذي حظي به يحمل نكهة خاصة وهو اعتراف بما قدمته هذا الموسم من مجهودات،كما انه سبحملني مسؤولية مضاعفة لمواصلة التالق والتواجد على منصة التتويج في موعد باريس 2024".واكد البطل العالمي والبرالمبي وليد كتيلة ان " هذا الحفل البهيج جاء في نهاية الملتقى الدولي لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظمته بلادنا حيث كان حدثا مميزا على جميع المستويات فنيا وتنظيميا ،اكتسبنا خلاله المزيد من الخبرة وتمكنا من اصلاح بعض الأخطاء،وقد كان محطة تحضيرية هامة قبل موعدي بطولة العالم " كوبي باليابان " والالعاب البارلمبية بباريس 2024 ،ساهم في تعزيز الثقة لدى عناصر النخبة البرالمبية التونسية ".يذكر ان جوائز الوسام البرالمبي لعام 2023 اسندت الى كل من : وليد كتيلة_ روعة التليلي _ مروى البراهمي_ سمية بوسعيد_ ياسين القنيشي_ رؤي جبابلي_ مها عون الله_ اشرف تيامي_ عباد بن ايوب_ ماهر الرحماني_ فتحي الزوينخي.