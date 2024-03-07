اللجنة الوطنية الأولمبية تحتفي بالرياضيين التونسيين المتأهلين الى حد الان لأولمبياد باريس 2024

احتفت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية اليوم الخميس، بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان بالمنزه، بالرياضيين التونسيين المتأهلين الى حد الان الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وحضر الحفل بالخصوص محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وسفيرة فرنسا بتونس وممثلين عن الجامعات الرياضية وعدد من الابطال الرياضيين الذين شرفوا الراية الوطنية في عدة مناسبات على غرار خليل الجندوبي وفراس القطوسي وشيماء التومي واكرام الظاهري الى جانب البطلة الاولمبية السابقة حبيبة الغريبي.

وابرز رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بالمناسبة أنّ الاحتفاء بالرياضيين التونسيين المتأهلين الى اولمبياد باريس 2024 بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان ينطوي على دلالة رمزية في اشارة الى مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة.



وبيّن أنّ المعهد الرياضي بيار دي كوبرتان سيسجل حضوره في الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة عبر عدد من الرياضيين الذين مرّوا عليه على غرار البطلين الاولمبيين أحمد أيوب حفناوي في السباحة وخليل الجندوبي في التايكواندو.وأوضح أنّ أولمبياد باريس سيكون له خصوصية في نفوس الرياضيين التونسيين الذي يحدوهم أمل في التألق وتشريف الراية الوطنية واثارة حماس أكثر من مليون تونسي مقيم بفرنسا.وأفاد أنّ الرياضيين التونسيين سيحظون بأفضل ظروف الاستقبال والاقامة طيلة دورة الألعاب الأولمبية ملاحظا أنّ أولمبياد باريس 2024 سيساهم في مزيد توطيد علاقات الصداقة التونسية الفرنسية.كما اعرب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية عن شكره لسفارة فرنسا بتونس لتيسيرها اجراءات سفر الرياضيين التونسيين الى فرنسا وأوروبا سواء كان ذلك من أجل القيام بتربصات وتحضيرات أو لمواصلة الدراسة.ومن جانبها، أشادت سفيرة فرنسا بتونس آن غيغين بتأهل الرياضيين التونسيين الى أولمبياد باريس مبرزة أنّ تونس تعد أرضا للأبطال وفق تعبيرها. وأشارت الى أنّ نجاح الرياضيين التونسيين على المستويين الرياضي والدراسي يعد مكسبا ليس من السهل تحقيقه.كما جددت التأكيد على دعم ووقوف بلادها مع تونس في جميع المجالات بما في ذلك الرياضي لافتة النظر أنّ نجاح أولمبياد باريس 2024 لن يكون الاّ بالتعاون وبتظافر جهود الجميع.وعبّر البطل الأولمبي خليل الجندوبي من ناحيته عن سعادته بالتأهل للمرة الثانية على التوالي للأولمبياد واعدا الحضور الذي غصّ به المعهد الرياضي بيار دي كوبرتان بالمنزه بمزيد التألق واعلاء الراية الوطنية.وأشار الى أنّه يتطلع الى التتويج بالمعدن النفيس قائلا في ذلك انّه يتوقع أن تكون النتيجة التي سيحققها في باريس 2024 أفضل من تلك التي سجلها في دورة طوكيو 2020+1.هذا وقد تخلل الحفل سلسلة من العروض الفرجوية أمنتها مجموعة من الرياضيين من اختصاصات مختلفة ناشطين بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان بالمنزه.وتجدر الاشارة الى ان 16 رياضيا تونسيا ضمنوا الى حد الان تأهلهم الى أولمبياد باريس.