بطولة الرابطة 1 مرحلة التتويج : النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من منافسات الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الاربعاء:



الاربعاء 6 مارس

في ملعب بن جنات بالمنستير



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الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي صفر - صفر



في ملعب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - النادي الافريقي صفر - صفر



الثلاثاء 5 مارس

في ملعب رادس

الترجي الرياضي 2 ياسين مرياح (41 ض ج) ورودريغو رودريغاز (90 ز10)

الملعب التونسي صفر





الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 6 1 1 0 0 2 0

2- النجم الساحلي 4 1 0 1 0 0 0

3- الاتحاد المنستيري 3 1 0 1 0 0 0

4 النادي الافريقي 2 1 0 1 0 0 0

- النادي الصفاقسي 2 1 0 1 0 0 0

- الملعب التونسي 2 1 0 0 1 0 2

