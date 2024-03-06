بطولة الرابطة 1 مرحلة التتويج : النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من منافسات الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الاربعاء:
الاربعاء 6 مارس
في ملعب بن جنات بالمنستير
الاربعاء 6 مارس
في ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي صفر - صفر
في ملعب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي صفر - صفر
الثلاثاء 5 مارس
في ملعب رادس
الترجي الرياضي 2 ياسين مرياح (41 ض ج) ورودريغو رودريغاز (90 ز10)
الملعب التونسي صفر
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 6 1 1 0 0 2 0
2- النجم الساحلي 4 1 0 1 0 0 0
3- الاتحاد المنستيري 3 1 0 1 0 0 0
4 النادي الافريقي 2 1 0 1 0 0 0
- النادي الصفاقسي 2 1 0 1 0 0 0
- الملعب التونسي 2 1 0 0 1 0 2
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