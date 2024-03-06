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الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الجهوية لحماية المحيط بصقلية تبرمان اربع اتفاقيات تعاون ثنائي

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Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 09:57 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أبرمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الجهوية لحماية المحيط بصقلية أمس الثلاثاء، أربع اتفاقيات إطارية للتعاون الثنائي منبثقة عن مشروع Eden-MED بعد تحيينها.

وتتمحور الاتفاقيات حول مجالات "التعاون عبر الحدود في ميدان التربية البيئية" و "تعزيز مراقبة جودة المياه"، و "المحافظة على التنوع البيولوجي وتأثير التغيرات المناخية"و " تعزيز مراقبة جودة الهواء".

...

كما تمّ خلال هذه اللقاء، مناقشة آفاق التعاون الثنائي وسبل تجسيدها على أرض الواقع بين الوكالتين خاصّة في مجالات التدخل المشتركة.

والوكالة الجهوية لحماية المحيط بصقلية هي الشريك الإيطالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط في مشروع التربية البيئية من أجل متوسّط مستدام Eden-MED ، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا .


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