في انتظار الإعلان الرسمي للقنوات التلفزية التونسية عن شبكة البرامج الرمضانية لشهر الصيام 2024، يتابع الجمهور التونسي منذ أيام الأشرطة الإعلانية لإنتاجين جديدين هما "باب الرزق" للمخرج هيفل بن يوسف و""رقوج" للمخرج عبد الحميد بوشناق.



ومن المنتظر أن يبث العمل الأول على قناة "الوطنية الأولى" والثاني على قناة "نسمة الجديدة".





وقبل نحو أسبوع من انطلاق شهر الصيام، هذا الموعد السنوي الذي يتميز بعادة تحلق العائلات التونسية حول التلفزيون، ازداد تشوق الجمهور وحماسهم لاكتشاف هذين العملين وقد تجلى ذلك من خلال ردود الأفعال والتعليقات التي رافقت الترويج للعملين على مواقع التواصل الاجتماعي.وفضلا عن تداول خبر عودة مسلسل الفلوجة هذا العام، في جزئه الثاني، على القناة الخاصة الحوار التونسي، يعكس الشريط الإعلاني لمسلسل "باب الرزق" على القناة العمومية "الوطنية الأولى"، اهتمام هذا العمل بمواضيع جدية، انطلاقا من سيناريو يحمل إمضاء محمد علي دمق، إذ يهتم بالجذور والبحث عن الهوية، والشعور بالانتماء، فضلا عن طرح قضايا أخرى متفشية في المجتمعات منها الفساد والقمع، والمخططات للإيقاع بالآخر وغيرها من المسائل.وأطلق مخرج ومنتج العمل هيفل بن يوسف، على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة ترويجية لهذا العمل الذي يندرج في خانة الدراما الاجتماعية، كاشفا عن أسماء أبطال هذا المسلسل وهم كمال التواتي وخالد هويسة وصلاح مصدق الصادق حلواس وأسماء بن عثمان ونبيلة قويدر وجهاد الشارني وعاطف البوزيدي وأسماء بن عثمان ومحرز حسني والمغنية الشابة الفنانة أماني الرياحي.ويجمع "باب الرزق" مايزيد عن 50 ممثلا وساهم فيه فريق تقني ضخم العدد كذلك، جمعهم هيفل بن يوسف الذي تتطلع إليه الأنظار بقوة لإنجاز أول مسلسل تلفزيوني في مسيرته بعد أن لمع اسمه في المجال السينمائي وتحصل على الجائزة الفضية في الدورة 12 لمهرجان جنيف الدولي للفيلم الشرقي، لتميز شريطه الوثائقي "ولدك راجل" الذي يقدم صورة إنسانية مغايرة للمألوف عن مسألة الهجرة غير النظامية.أما مسلسل "رقوج" لعبد الحميد بوشناق، فقد تم الكشف عن أسماء أبطاله وفيهم من جمعته أعمال سابقة في رمضان أيضا مع المخرج نفسه على غرار الفنان القدير بحري الرحالي والممثل المتميز الشاذلي العرفاوي والممثلة المتألقة هالة عياد، إلى جانب كل من الممثلين الشابين ياسمين الديماسي ووليد عياد.ويتطلع الجمهور بشوق كبير لمتابعة العمل الدرامي الجديد لعبد الحميد بوشناق هذا المخرج الذي شد الأنظار في السنوات الماضية خلال شهر رمضان 2019 بالمسلسل الشهير "النوبة" الذي لاقى نجاحا كبيرا، وحوله في جزء منه إلى عرض فني غنائي جاب به المهرجانات الصيفية.ولئن لم يقع الكشف، من خلال الشريط الترويجي، عن معنى "رقوج" فإنه قد يحيل على اسم قرية تابعة للفحص من ولاية زغوان، أو قد يعكس "رقوج" اسم شخصية من أبطال العمل، ستروي من خلال هذا العمل قصة حياتها في هذه القرية، ذلك ما سيكتشفه المتابعون لهذا المسلسل.وفي انتظار انطلاق شهر رمضان، وبث هذين الإنتاجين التلفزيين اللذين يحملان إمضاء مخرجين شابين من الجيل الجديد، يتطلع الجمهور إلى مشاهدة مسلسلين يبدوان واعديْن، ولكن هذا التطلع مشوب بخشية من أن يكون توقيت البث متزامنا مما قد يحرم البعض من مشاهدة أحد المسلسلين.