توقيع اتفاقية اطارية بين وزارة الاسرة والمراة وبنك الاسكان في اطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية

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تم صباح اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية اطارية بين وزارة الاسرة والمراة وبنك الاسكان بمقر الوزارة، يتولى البنك بمقتضاها تأمين اشغال التهيئة والصيانة لمركب الطفولة بسيدي حسين الذي يضم 300 طفل ويقدم خدمات اعاشة ل50 طفلا، وتعشيب ملعب مركب الطفولة ب مارث (ولاية قابس) ، وذلك بقيمة مالية تناهز 300 الف د

وذكرت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، امال بلحاج موسى ان عدد مركبات الطفولة يتجاوز 105 بكامل ولايات الجمهورية ، حيث توفر الوزارة خدمات الاعاشة والتنشيط في المجالات الثقافية والتربوية، بما يعزز الاحاطة بالاطفال عبر خلق فضاءات جاذبة لهذه الشريحة بعيدا عن مخاطر الشارع وعن كل ما يهدد سلامة الطفولة.

وسلطت الضوء في هذا السياق ،على برامج التعاون مع وزارة الثقافة وفتح قاعات وفضاءات للمطالعة في جهة المرسى (2000 مؤلف) في انتظار تعميم التجربة بصفة تدريجية في مناطق اخرى، بما يساهم في بناء المجتمع الافضل والسليم في المستقبل، بالاضافة الى بعث نواد للاعلامية الموجهة للطفل.

وأشارت الوزيرة الى ان قرابة 70 بالمائة من اعتمادات الوزارة تصرف لفائدة الطفولة، إذ تم في السنتين الاخيرتين افتتاح 25 مركبا للطفولة، ومركبي طفولة بمارث والمطوية (ولاية قابس) في غضون الاسبوع المنقضي.



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واكدت انه بمقتضى الاتفاقية التي تمتد على 3 سنوات، سيتولى البنك في اطار مسؤوليته الاجتماعية اعمال الصيانة المتفق عليها بداية من تاريخ اليوم الثلاثاء.

من جانبه، أكد المدير العام لبنك الاسكان، وجدي قوبعة ان هذه الاتفاقية تندرج في اطار تجاوب البنك مع توجهات رئيس الجمهورية بخصوص البرامج الاجتماعية، والتزامه بكل ما هو مسؤولية مجتمعية ، وكل ما هو تدخل اجتماعي لفائدة الفئات الضعيفة.

وافاد بأن البنك وضع برنامجا شاملا يتعلق بالمسائل الاجتماعية، موضحا أنه كان تعهد الاسبوع الماضي أيضا بالتدخل في ما يتعلق ببرنامج الشركات الاهلية من خلال توفير اليات التمويل والاحاطة الفنية، بالاضافة الى توفير مساعدات ل2000 عائلة معوزة بالتعاون مع اتحاد التضامن الاجتماعي بمناسبة شهر رمضان المعظم.