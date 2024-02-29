- الطرابلسي: وزارة التجارة تطمح الى مزيد تخفيض التضخم وتعول على المراقبة والتحسيس لضبط الاسعار

توقع مدير عام المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، مزيد تراجع نسبة التضخم في تونس خلال الاشهر المقبلة خاصة وان هذا الهدف يعد من اهم المحاور التي تعمل وزارة التجارة على تنفيذها مدعومة بعدة تدخلات من بينها تعزيز الجانب الرقابي.





وقال الطرابلسي، في حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الخطة التي تعتمدها وزارة التجارة في التعامل مع الاسعار تقوم على 4 محاور تتضمن توفير المخزونات قبل شهر رمضان ومزيد التحكم في التضخم والتحكم في الاسعار والمراقبة والتصدي للاحتكار الى جانب التحسيس



ولاحظ، ان نسبة التضخم تراجعت من 3ر10 بالمائة الى 8ر7 بالمائة خلال شهر جانفي 2024، بفضل الخطط التي وضعتها وزارة التجارة ومجهودات التحكم في الاسعار وانه يتعين على المستهلك عدم الانجرار وراء اللهفة والرغبة في الشراء والتخزين كما انه لاتوجد اي دواع للوقوف ضمن الطوابير طلبا للمواد.واضاف المسؤول، ان مصالح الرقابة وبالتعاون مع المصالح الامنية، انطلقت في تنفيذ برنامج رقابي منذ 13 فيفري لينتهي يوم 13 مارس 2024 يليه برنامج رقابي خصوصي خلال النصف الاول من شهر رمضان من خلال فرق متحركة واخرى قارة قبل ان يتم تكثيف المراقبة على محلات الحلويات والملابس مع اقتراب العيد.واعتبر الطرابسلي، ان عملية التحسيس بتلافي سلوك اللهفة والرغبة في الشراء والوقوف في الطوابير، تعد امرا اساسا ضمن خطة الوزارة الاتصالية وانه توجد برامج سيتم تنفيذها بالتعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك ووزارة الصحة.ونفذت مصالح المراقبة سنة 2023، قرابة 589 الف زيارة لترفع خلالها زهاء 87 الف مخالفة من بينها 1800 مخالفة تتعلق بالمواد المدعمة وتضم قائمة المحجوزات، قائمة واسعة من المواد من بينها 11 الف طن من مشتقات الحبوب و 500 طن من السكر، وفق الطرابلسي