بنزرت: اقتراح غلق محل لبيع المواد الغذائية بالتفصيل من أجل الاتجار في مادة مدعمة بطرق غير قانونية

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حرّرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت محضر بحث ضد صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية بالتفصيل بمعتمدية جرزونة من اجل الاتجار في مادة مدعمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل، علاوة على إقتراح غلق المحل، حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن المصدر ذاته، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العملية تندرج في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة خاصة في مجال المواد المدعمة، وتم تنفيذها إثر توفر معلومات مؤكدة لمصالح المراقبة الاقتصادية بشأن تعمد أحد تجار التفصيل للمواد الغذائية بجرزونة اقتناء 1.5 طنّا من السميد من أحد تجار الجملة، إلّا أنّه لم يوفّرها للمستهلكين بمحله وفوّت فيها في زمن قياسي لم يتعد ساعة ونصف بأسعار غير قانونية لفائدة مهنيين دون وجه قانوني، ما ترتب عنه حجز صوري للبضاعة وإتخاذ الاجراءات الزجرية اللّازمة ضدّ المخالف.

من جهة أخرى، نفّذت الفرق الرقابية المشتركة ببنزرت (الفرقة الجهوية للشرطة البلدية وفرقها المحلية بالتنسيق مع المصالح الامنية والسلط المحلية والبلدية) خلال الاسبوع الجاري 08 قرارات بلدية بهدم وإزالة وغلق بناءات دون تراخيص ومحلات تعمدت المضاربة والاحتكار بكل من منزل جميل وبنزرت الشمالية وجرزونة.