المنصري يتوقع المصادقة على النتائج النهائية للدور الثاني للانتخابات المحلية الثلاثاء المقبل

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توقع الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ، اليوم الجمعة ، مصادقة مجلس الهيئة على النتائج النهائية للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية يوم الثلاثاء المقبل عقب إصدار المحكمة الإدارية قراراتها النهائية في جلستها العامة يوم الاثنين

وبين في تصريح إعلامي على هامش يوم تكويني حول استكمال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم انتظم بفضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدينة القصرين ، أن بداية انعقاد والدعوة لانعقاد المجالس المحلية من المتوقع أن تنطلق مباشرة بعد 48 ساعة من الإعلان عن النتائج النهائية، وكذلك الشأن بخصوص انطلاق إجراءات القرعة الخاصة بانتخابات المجالس الجهوية فانعقاد المجالس الجهوية ثم إنطلاق عملية الترشحات بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وكذلك الترشحات للمجالس والأقاليم .



كما توقع عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استكمال كافة الإجراءات المذكورة في ظرف شهر حتى تنطلق كل المجالس في أعمالها في أجل أقصاه 5 أفريل 2024 .



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وبخصوص استفسارات بعض أعضاء المجالس المحلية بالقصرين حول توفير مقرات لهم بالمعتمديات ، أوضح المنصري أن هذا الأمر خارج عن مجال تدخلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، مشيرا في ذات الإطار الى أن مذكرات عمل صدرت مؤخرا بصفة رسمية من قبل وزارة الداخلية إلى الولاة تتضمن كافة المعلومات والإجراءات المتعلقة بكيفية انعقاد المجالس ، وبالمقرات ، وبالجوانب اللوجستية والتنظيمية الواجب توفرها بما فيها الجوانب الخاصة بذوي الإحتياجات الخصوصية



كما أضاف أنه تم التأكيد على يتم تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي على معنى الفصل 51 من الدستور لضمان تواجد المرأة وحضورها في مجالس الأقاليم



وبالنسية للرزنامة الانتخابية المقبلة ، قال المنصري " بعد إستكمال تركيز الغرفة البرلمانية الثانية التى من المقرر أن تكون في شهر أفريل المقبل سيكون بعدها مباشرة لدينا موعد انتخابي هام وهام جدا وهو موعد الإنتخابات الرئاسية حسب القانون الانتخابي وحسب الدستور" ، مبرزا أنه سيكون في الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية ، وأن اختيار الموعد سيكون محل نقاش المجلس مع الأخذ بعين اعتبار البعد عن فصل الصيف والعودة المدرسية لضمان مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الوطني .

يشار الى أن اليوم الاعلامي الملتئم اليوم بولاية القصرين خصص لتقديم عرض مفصل حول المسارات الانتخابية المقبلة انطلاقا من ترتيبات الجلسة الافتتاحية للمجالس المحلية وطريقة تنظيم القرعة الخاصة بالمجلس الجهوي والانتخابات الخاصة بمجلس الإقليم الثالث الذي تنتمي اليه ولاية القصرين الى جانب إجراءات سحب الوكالة ..

ويبلغ عدد أعضاء المجالس المحلية بولاية القصرين 119 عضوا من بينهم 13 عضوا من ذوي الإعاقة موزعين على 106 دوائر إنتخابية في 13 معتمدية علما وأن ولاية القصرين تتنمي للإقليم الثالث الذي يضم ولايات القصرين، وسليانة، وسوسة، والقيروان، والمنستير، والمهدية .