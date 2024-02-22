هيئة الانتخابات تعقد اياما اعلامية مع اعضاء المجالس المحلية المنخبين

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس انها ستنظم بمختلف ولايات الجمهورية وخلال الفترة المراوحة بين 23 و 25 فيفري الجاري اياما اعلامية مع اعضاء المجالس المحلية حول استكمال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وأضافت الهيئة في بلاغ ان رئيسها فاروق بوعسكر و بقية اعضاء مجلس الهيئة سيشرفون على هذه اللقاءات.

وجرت انتخابات المجالس المحلية لانتخاب 279 مجلسا محليا على دورتين يومي 24 ديسمبر 2023 و 4 فيفري الجاري. ويبلغ عدد اعضاء هذه المجالس 2434 عضوا.

وسيشرف فاروق بوعسكر على 3 ايام اعلامية تنطلق غدا الجمعة في ولاية قفصة يليها لقاءان اعلاميان بعد غد السبت في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.