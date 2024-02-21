منذر الكبير: النادي الافريقي جاهز لمبارة دريمز الغاني ..ولا مكان للأنانية والحسابات الضيقة داخل المجموعة

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أكد منذر الكبير مدرب النادي الافريقي، اليوم الأربعاء، جاهزية فريقه لمباراة دريمز إف سي الغاني لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم و ذلك خلال ندوة صحفية عقدها وحارس النادي الافريقي معز حسن بقاعة الندوات بحديقة المرحوم منير القبايلي .



وشدّد منذر الكبير في أول مصافحة له مع وسائل الاعلام منذ قرار تعيينه مدربا أولا لأكابر فريق باب الجديد، على أهمية المباراة المرتقبة، مشيرا الى أنّ فريقه سيخوض المواجهة بروح انتصارية عالية من أجل الانفراد بصدارة المجموعة.





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وبيّن أنّ فريق الاحمر والأبيض سيتجاوز معضلة تأثيرات غياب المنافسة جراء توقف بطولة الرابطة المحترفة الأولى بالعزيمة و الـ "غرينتا"، لافتا النظر أنّ النجاح هو قدر النادي الافريقي، وفق تعبيره.



وقال أنّ الذهاب بعيدا في المسابقة القارية يقتضي من اللاعبين العمل بروح المجموعة والابتعاد عن الفردية والأنانية، مشددا في هذا السياق على أنّ مقابلة دريمز إف سي الغاني ستلعب بمجموعة كاملة ولن يكون هناك لاعبا أساسيا ولاعبا احتياطيا.



وأفاد أنّ تركيبة النادي الافريقي تضم اليوم مزيجا من العناصر الممتازة تجمع بين عنصر الخبرة على غرار الثنائي وسام بن يحي وزهير الذوادي والطموح أمثال حمدي العبيدي، الذي اعتبره أحد عناصر القوة الى جانب النيجيري كينغسلي ايدو.



واشار الى أنّ اللاعب غيث الزعلوني تجاوز اصابته وسيكون جاهزا مع المجموعة في رحلتها الى مدينة كوماسي، اضافة الى زميله في الفريق

فيديريكو بيكوروكو الذي قدّم كأس افريقية ممتازة مع منتخب غينيا الاستوائية.



وخلص الكبير الى أنّ الاجتهاد والانضباط والعمل الجماعي هي عوامل مهمة للتوفيق في المسابقة الافريقية، محذرا بالتصدي واقصاء أي طرف من مجموعة اللاعبين ينوي الإساءة للفريق.



وعبرّ الحارس معز حسن، بدوره، عن يقينه بتحقيق نتيجية ايجابية أمام الفريق الغاني وضمان الترشح للدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الافريقي، مبينا أنّ الفترة القادمة ستكون فترة زاهية للفريق، على حدّ وصفه.



ويتقاسم النادي الافريقي وفريق دريمز إف سي الغاني صدارة المجموعة الثالثة بـ 9 نقاط لكل منهما، بفارق 3 نقاط على ريفرز يونايتد النيجيري، فيما يقبع أكاديميكا لوبيتو الانغولي في المركز الرابع والأخير بـصفر من النقاط.



ويتحول النادي الافريقي غدا الخميس إلى مدينة كوماسي بغانا، عبر الدار البيضاء، بوفد يترأسه رئيس النادي يوسف العلمي، ويضم 24 لاعبا اضافة للاطار الفني، وأعضاء من الهيئة المديرة.



وتقام مبارة النادي الافريقي و دريمز إف سي الغاني يوم الأحد القادم 25 بملعب بابا يارا بمدينة كوماسي انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.



وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعويين للمباراة:



في حراسة المرمى: معز حسن - نور الدين فرحاتي - غيث يفرني

في خط الدفاع: محمد أمين الحمروني - عامر العمراني - غيث الزعلوني - رامي البدوي - آدم الطاوس - حمزة العقربي - اسكندر العبيدي - توفيق الشريفي .

في خط الوسط: وسام بن يحي - شهاب العبيدي - فيديريكو بيكوروكو - حسام السويسي - ياسين الدريدي

في خط الهجوم: بسام الصرافي - رشاد العرفاوي - كينغسلي ايدو - يوسف سنانة - الطيب المزياني - حمدي العبيدي - زهير الذوادي - علي العمري