أريانة: انطلاق أشغال مشروع تهذيب حي الطبايب بسيدي ثابت

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انطلقت، اليوم الأربعاء، أشغال مشروع تهيئة وتهذيب حي الطبايب من معتمدية سيدي ثابت، بكلفة 5 ملايين و606 ألاف دينار، ممولة باعتمادات من ميزانية الدولة وقرض من البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية وهبة من الاتحاد الأوروبي.





وتتواصل أشغال المشروع الذي تشرف على تنفيذه وكالة التهذيب والتجديد العمراني، على مدى 365 يوما، ومن المؤمل أن تنتهي بداية سنة 2025، وهو يشمل مد شبكة التطهير وتعبيد الطرقات والتنوير العمومي، إضافة إلى تجديد شبكة المياه الصالحة للشراب.



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وكانت وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني الزنزري أعلنت خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب يوم الإثنين 17 جويلية 2023 حول قطاع التجهيز والإسكان عن رزنامة انطلاق المشروع، وأوضحت أن المشروع يعتبر من المشاريع المعطّلة في الجهة بسبب عدم تدخّل الديوان الوطني للتطهير للقيام بأشغال التطهير المستوجبة لتتكفل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بهذه الأشغال وبربطها بالشبكة القديمة بهدف التسريع في الانجاز.

جدير بالذكر أن المشروع يندرج ضمن القسط الأول من الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية، وكان من المفترض أن ينطلق خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020 بالتوازي مع مشروع تهذيب وتهيئة حي المباركة بسيدي ثابت بكلفة جملية قدرت آنذاك بـ11.9 مليون دينار .