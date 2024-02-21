زغوان: تنظيم يوم جهوي لاتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج

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احتضن مقر بلدية زغوان فعاليات اليوم الجهوي لإتمام إجراءات سفر حجاج ولاية زغوان إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لسنة 2024، بحضور ممثلي الشركة الوطنية للخدمات والإقامات وشركة الخطوط السعودية وأعوان البريد التونسي ومختلف الفروع البنكية بالجهة، بالإضافة إلى الحجيج المدعوين لأداء هذه المناسك.



وتخللت عملية القيام بالإجراءات، تقديم دروس توعوية في المجال الصحي والديني من طرف المصالح الصحية والدينية.

وأفاد الهاشمي نصيب المدير الجهوي للشؤون الدينية لصحفي "وات" أن عدد حجيج ولاية زغوان حدد بـ158 حاجا ( 85 ذكور و73 إناث) وهو نفس عدد الموسم الفارط، لافتا إلى أن موعد السفر حدد ليوم الخميس 30 ماي المقبل في اتجاه المدينة المنورة.