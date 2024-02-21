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بن عروس: حجز كمية من المواد الغذائية المهربة بحمام الأنف وتحرير محاضر في الغرض (المدير الجهوي للتجارة)

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Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 11:24 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكنت الفرق الأمنية بحمام الأنف من ولاية بن عروس، بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتجارة وأعوان الديوانة والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية، من حجز 1700 كغ من التمور و450 كغ من السكر المهرب و180 قارورة مشروبات غازية مجهولة المصدر، بمحل بيع للمواد الغذائية، وفق المدير الجهوي للتجارة يسري الدامرجي

وبين ذات المصدر لصحفية "وات" ان الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية والإدارة الجهوية للتجارة والديوانة، كل في ما يخصه، تولت تحرير المحاضر القانونية في الغرض، مع التعهد بالمحجوز واستدعاء المخالف لاستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة .
وتتنزل عملية حجز هذه البضائع، في إطار مكافحة ظاهرة الاحتكار المضاربة ومراقبة مسالك التوزيع والمحلات المفتوحة ومعاينة الاخلالات بالشروط الصحية وشفافية المعاملات التجارية ومكافحة ظاهرة الغش في عملية التعليب والتخزين وتسويق المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وحفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن.
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